Трамп пригрозил уничтожением мостов и электростанций в Иране

Трамп: США будут уничтожать мосты и электростанции в Иране за атаки на суда

США начнут уничтожать по одной электростанции или мосту в Иране за каждую атаку на судно в акватории Ормузского пролива. Об этом в социальной сети Truth Social заявил президент страны Дональд Трамп

«Каждый раз, когда Исламская Республика Иран атакует судно в Ормузском проливе беспилотником, ракетой или другим оружием, США будут разрушать и бомбить мост или электростанцию», — написал он.

Трамп добавил, что целями станут также электростанции и мосты, расположенные неподалеку от Тегерана.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее объяснила, что Запад пользуется обвинениями в якобы нежелании вести переговоры, чтобы найти возможность для подготовки к конфликту. Таким образом дипломат отреагировала на слова государственного секретаря США Марко Рубио об отсутствии у Ирана серьезного настроя на диалог со Штатами.