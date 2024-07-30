Военные пострадали во время беспорядков в Венесуэле

Минобороны Венесуэлы: более 20 военных пострадали во время беспорядков

Во время беспорядков на фоне президентских выборов в Венесуэле пострадали более 20 военных. Об этом заявил глава Минобороны страны Владимир Падрино Лопес в социальной сети X (бывший Twitter).

«Ранены 23 военных, некоторые имеют огнестрельные ранения. Им оказывают помощь медики», — указал он.

Лопес призвал население и политические силы Венесуэлы сохранять спокойствие.

В минувшее воскресенье в стране прошли выборы президента. Победу одержал действующий лидер Венесуэлы Николас Мадуро, что спровоцировало волну протестов. В Каракасе звучали выстрелы, под особую охрану взяли здания Национальной ассамблеи и национальной избирательной комиссии.

Правительства сразу девяти стран Латинской Америки, в том числе лидер Аргентины Хавьер Милей, отказались признавать результаты выборов в Венесуэле. Представители этих государств потребовали пересмотреть итоги голосования с привлечением сторонних наблюдателей.