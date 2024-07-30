В победу Мадуро не поверили девять стран Латинской Америки

Кабмины 9 стран Латинской Америки призвали к пересмотру выборов в Венесуэле

Фото: РИА «Новости»

Правительства девяти стран Латинской Америки не согласились с результатами президентских выборов в Венесуэле и потребовали пересмотреть их итоги с привлечением сторонних наблюдателей. Об этом заявил кабмин Гватемалы.

Совместное обращение по поводу победы Николаса Мадуро выпустили правительства Аргентины, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Эквадора, Гватемалы, Перу, Доминиканской Республики и Уругвая. Они потребовали полного пересмотра результатов. По мнению соседних стран, подсчет голосов следует сделать максимально прозрачным и привлечь к работе независимых наблюдателей.

«Наши правительства потребуют срочного заседания Постоянного совета Организации американских государств (ОАГ) для принятия резолюции, которая защитит волю народа, закрепленную в Демократической хартии и фундаментальных принципах демократии», — заявил кабмин.

Мадуро набрал более 50% голосов и победил на выборах президента Венесуэлы. В Каракасе начались акции протеста и прозвучали выстрелы.

Разбросанные вагоны и зажатые люди. Главное о крушении поезда под Волгоградом

Туристический налог появится в России в 2025 году. Что будет с ценами

Кочевники с кастовой системой и автоматами. Что известно о туарегах и с кем они воюют

Гей-парад в акватории Сены. Зачем Париж смешал Олимпиаду с грязью?

«Население об этом не знало». Что произошло на Беломорканале

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте