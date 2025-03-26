Машину пропавших на учениях в Литве военных нашли под водой

Поиски пропавших на учениях в Литве четырех американских солдат продолжаются. Военные нашли их машину затопленной в местном водоеме, сообщила пресс-служба Командования армии США в Европе и Африке (USAREUR-AF).

«Бронированная ремонтно-эвакуационная машина M88 Hercules, в которой во время учений находились четверо пропавших американских солдат, была обнаружена в Литве. Машина была обнаружена затопленной в водоеме на полигоне», — объявили военные.

К операции подключились военные США и Литвы. Командование третьей пехотной дивизии, в которой служили солдаты, поддерживает связь с родственниками пропавших. Поиски продолжаются.

Учения проходили на полигоне в окрестностях города Пабраде. USAREUR-AF объявило 26 марта, что четыре солдата армии США из первой бригады пропали без вести. Местные СМИ сообщили об обнаружении их тел.