Военные Ирана сбили еще один истребитель F-35 Израиля

Силы противовоздушной обороны Ирана ликвидировали четвертый с начала конфликта с Израилем истребитель F-35. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Авиаудар произошел в воздушном пространстве над городом Тебриз, расположенном на северо-западе Ирана.

Ранее стало известно, что иранские военные поразили два истребителя и взяли в плен женщину-пилота.

ЦАХАЛ в ночь на 13 июня ударил по военной и ядерной инфраструктуре Ирана. Около 200 израильских самолетов атаковали ядерные объекты на территории республики. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал серию ударов началом войны.

Накануне Иран ответил на израильское нападение сокрушительным ударом. Жертвами иранского обстрела по Израилю 16 июня стали пять человек.