Военные Ирана сбили еще один истребитель F-35 Израиля

ЦАХАЛ в ночь на 13 июня ударил по военной и ядерной инфраструктуре Ирана. Около 200 израильских самолетов атаковали ядерные объекты на территории республики. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал серию ударов началом войны.
Накануне Иран ответил на израильское нападение сокрушительным ударом. Жертвами иранского обстрела по Израилю 16 июня стали пять человек.
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