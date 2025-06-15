Иран ответил нокаутом. Куда попали ракеты и почему Израиль в огне

Ракеты Ирана поразили несколько целей в Израиле

Оборонный гигант в огне

Одной из главных целей ответной атаки Ирана стал оборонный гигант Израиля, компания Rafael Advanced Defense Systems. Как сообщает агентство Fars, здание предприятия в Хайфе получило прямое попадание, что вызвало мощный пожар в центре города.

Появились также сообщения о новых ударах по объектам Rafael в Ашдоде и Ашкелоне, где зафиксировали взрывы и возгорания.

Паника в Тель-Авиве

Иранские ракеты вновь поразили территорию крупнейшего аэропорта страны, Бен-Гурион в Тель-Авиве, добавило агентство Tasnim. В соцсетях публикуют кадры пожара и разрушений на территории аэровокзала.

Местные источники прессы заявили, что часть ракет прорвала систему ПРО «Железный купол» и достигла целей, вызвав панику среди населения.