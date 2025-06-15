Иран ответил нокаутом. Куда попали ракеты и почему Израиль в огне
Ракеты Ирана поразили несколько целей в Израиле
Иран ответил на новое израильское нападение сокрушительным ударом. Десятки ракет достигли ключевых объектов еврейского государства, предполагаемое видео взрывов опубликовало иранское агентство IRNA.
Оборонный гигант в огне
Одной из главных целей ответной атаки Ирана стал оборонный гигант Израиля, компания Rafael Advanced Defense Systems. Как сообщает агентство Fars, здание предприятия в Хайфе получило прямое попадание, что вызвало мощный пожар в центре города.
Появились также сообщения о новых ударах по объектам Rafael в Ашдоде и Ашкелоне, где зафиксировали взрывы и возгорания.
Паника в Тель-Авиве
Иранские ракеты вновь поразили территорию крупнейшего аэропорта страны, Бен-Гурион в Тель-Авиве, добавило агентство Tasnim. В соцсетях публикуют кадры пожара и разрушений на территории аэровокзала.
Местные источники прессы заявили, что часть ракет прорвала систему ПРО «Железный купол» и достигла целей, вызвав панику среди населения.
Удар по Хайфе
По словам израильских медиков, в результате падения иранской баллистической ракеты в Хайфе пострадали четыре человека, в том числе 72-летняя женщина, состояние которой оценивается как средней степени тяжести. Нескольким людям понадобилась помощь психологов.
Кирьят-Гат и военные базы
Сильный удар пришелся и на южный город Кирьят-Гат — там сгорели машины и повреждены здания, а в СМИ и Telegram-каналах активно обсуждается попадание по авиабазе Неватим. В Кирьят-Гате ранены два человека.
Официально Израиль не подтверждал поражения оборонных заводов или военных баз.
Израиль не беспокоится
Командование тыла Армии обороны Израиля заявило, что гражданским лицам по всей стране больше не нужно оставаться в бомбоубежищах после последней атаки Ирана баллистическими ракетами. Будет ли тревога объявлена вновь, пока неизвестно.
Какой ущерб понес Израиль
Всего, по сообщениям израильских военных, Иран выпустил около 30 скоростных ракет, треть из которых, вероятно, достигли своих целей. Очевидцы и местные СМИ публикуют фото и видео пожаров, хотя армия Израиля ранее предупреждала этого не делать.
Сколько Иран намерен воевать?
Иран намерен продолжать боевые действия против Израиля как минимум в ближайшие несколько недель. Высокопоставленный иранский чиновник заявил, что масштабы конфликта могут стать более серьезными, его процитировало РИА «Новости».
Что происходит на Ближнем Востоке
Уже третий день Иран и Израиль обмениваются массированными ракетными обстрелами. Удары иранской армии стали более смертоносными.
Израильская армия продолжает ликвидацию ключевых командующих Ирана — 15 июня ВВС Израиля авиаударом ликвидировали главу разведывательной организации КСИР Мохаммад Каземи и его заместителя Хасана Мохагега.