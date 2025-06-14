Иран взял в плен женщину-пилота ВВС Израиля

Иранские ПВО сбили два израильских самолета и взяли в плен пилота. Об этом написало иранское агентство Tasnim .

Плененным пилотом ВВС Израиля оказалась женщина.

Около 200 истребителей Военно-воздушных сил Израиля атаковали более 100 объектов в Иране 13 июня. Среди целей — укрытия высокопоставленных иранских военных, а также ученые-ядерщики.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал удар Израиля объявлением войны. Исламская республика не оставит это без ответа, пообещал Хаменеи.

Иран выпустил около 200 баллистических ракет по территории Израиля в ходе операции «Суровое наказание». ЦАХАЛ перехватил 50 ракет из первой сотни выпущенных снарядов. Система ПВО Израиля «Железный купол» не смогла полностью отразить атаку. Отражать иранскую атаку Израилю помогали США и другие страны, сообщил RT.