На Западе распространено мнение о военной слабости России по сравнению с мощью членов НАТО. При том, что армии стран альянса сейчас находятся в плачевном состоянии, заявил американский журналист Гарланд Никсон в эфире своего YouTube-канала .

По его словам, представитель НАТО заявил, что президент России Владимир Путин осознает, что у Кремля нет военной мощи, чтобы победить альянс.

«Но на условиях анонимности он сказал, что на учениях сил быстрого реагирования НАТО, например, немецкие солдаты использовали метлы вместо оружия. <…> У солдат не хватало 31% пулеметов, 41% пистолетов и более трех четвертей приборов ночного видения», — отметил Никсон.

Наблюдается дефицит и военной техники. Немецкие военные на учениях использовали обычные фургоны Mercedes вместо БТР.

Кроме того, бундестаг в отчете за 2024 год отмечал, что из 406 танков исправными оказались только 280 машин, из 89 бомбардировщиков Tornado – 38. Если говорить об истребителях Eurofighter Typhoon, то исправны лишь 42 самолета из 109.

В заключение Никсон добавил, что теперь становится ясно, «почему русские боятся НАТО».

Ранее президент Сербии Александр Вучич предупредил, что возможный конфликт между Россией и НАТО приведет к огромным жертвам.