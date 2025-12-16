Военные ФРГ с метлами на учениях. Как на Западе высмеяли мифы о слабости России

Журналист Никсон: армии стран НАТО оказались в плачевном состоянии

Фото: РИА «Новости»

На Западе распространено мнение о военной слабости России по сравнению с мощью членов НАТО. При том, что армии стран альянса сейчас находятся в плачевном состоянии, заявил американский журналист Гарланд Никсон в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, представитель НАТО заявил, что президент России Владимир Путин осознает, что у Кремля нет военной мощи, чтобы победить альянс.

«Но на условиях анонимности он сказал, что на учениях сил быстрого реагирования НАТО, например, немецкие солдаты использовали метлы вместо оружия. <…> У солдат не хватало 31% пулеметов, 41% пистолетов и более трех четвертей приборов ночного видения», — отметил Никсон.

Наблюдается дефицит и военной техники. Немецкие военные на учениях использовали обычные фургоны Mercedes вместо БТР.

Кроме того, бундестаг в отчете за 2024 год отмечал, что из 406 танков исправными оказались только 280 машин, из 89 бомбардировщиков Tornado 38. Если говорить об истребителях Eurofighter Typhoon, то исправны лишь 42 самолета из 109.

В заключение Никсон добавил, что теперь становится ясно, «почему русские боятся НАТО».

Ранее президент Сербии Александр Вучич предупредил, что возможный конфликт между Россией и НАТО приведет к огромным жертвам.

