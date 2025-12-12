Вучич предупредил об огромных жертвах в случае прямой войны России и НАТО

Возможный конфликт между Россией и НАТО станет гораздо более тяжелым, чем нынешний между Россией и Украиной. Об этом заявил президент Александр Вучич во время инспекции воинской части в городе Ниш, его слова приводит Радио и телевидение Сербии .

«С десятикратно и даже больше того жертвами», — добавил он.

Вучич отметил, что по всему миру наблюдается нервозность из-за вооружений, и призвал сербскую армию быть сильной.

Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая в Берлине, призвал альянс перейти к военному образу мышления. По его словам, Россия может напасть в ближайшие пять лет, при этом в блоке многие слишком расслаблены и не чувствуют, что ситуация не терпит отлагательств.