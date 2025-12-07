Военные Бенина захватили центральное телевидение и объявили о смене власти

Группа солдат вышла в эфир национального телевидения Бенина и объявила о захвате власти, свержении президента Патриса Талона и приостановке действия Конституции. Об этом сообщила радиостанция France 24 .

По данным авторов журнала Jeune Afrique, утром в воскресенье, 7 декабря, группа вооруженных мужчин в военной форме атаковала президентскую резиденцию в столице Бенина Порто-Ново.

О стрельбе в районе Гезо сообщили пользователи социальных сетей. После этого военные во главе с подполковником Паскалем Тигри захватили телевизионный центр и объявили об отстранении главы государства от должности.

«Армия обязуется дать народу Бенина надежду на наступление поистине новой эры, в которой будут царить братство, справедливость и труд», — заявили военные.

Мятежники заявили, что распустили все государственные учреждения, приостановили работу политических партий и действие Конституции.

Teleканал Al Jazeera со ссылкой на пресс-службу администрации президента Бенина сообщил, что армия подавила мятеж и вернула контроль над страной действующей власти.

«Это небольшая группа людей, которые контролируют только телевидение», — заявили в пресс-службе, комментируя заявление группы военных.

В администрации подчеркнули, что президент Талон находится в полной безопасности, столице также ничего не угрожает.

В конце ноября военные Гвинеи-Бисау устроили государственный переворот, свергнув президента Умара Сиссоко Эмбалу. Бывшего лидера страны взяли под стражу. Управление страной взял на себя генерал Орт Н`Там.