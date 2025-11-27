Военные Гвинеи-Бисау свергли президента, который приезжал на Украину

Военные установили полный контроль над столицей Гвинеи-Бисау. Об этом сообщили в посольстве России, уточнив, что город фактически парализован.

В дипмиссии рассказали, что в Бисау закрыты государственные учреждения, банки, рынки и магазины. Многие улицы полностью перекрыты. Переворот военных поддержала полиция.

Путчисты установили блокпосты в ключевых точках столицы. Дорога в аэропорт закрыта. Российская дипломатическая миссия работает в штатном режиме. Дипломаты отметили, что угрозы для сотрудников нет, и они находятся на постоянной связи с российскими гражданами, находящимися в стране.

В четверг, через сутки после переворота, военные Гвинеи-Бисау назначили генерала Орта Н`Там главой страны на следующий год. Президента Умара Сиссоко Эмбалу они арестовали.

Гвинея-Бисау — одна из беднейших африканских стран. Здесь за последние 55 лет произошли девять переворотов. Эмбалу пытались свергнуть уже два раза. Этот политический деятель осенью 2022 года посещал Украину.