Военное руководство Ирана присягнуло на верность новому лидеру Моджтабе Хаменеи

Военное правительство выразило готовность следовать указаниям нового верховного лидера.

Решение об избрании Моджтаба Хаменеи верховным лидером принял Совет экспертов Ирана 8 марта. Сын предыдущего верховного лидера аятоллы Али Хаменеи изначально был самым вероятным кандидатом на должность.

Глава Белого дома Дональд Трамп сделал жесткое предупреждение Ирану: любой, кто претендует на пост следующего верховного лидера страны, «долго не протянет», если не получит одобрение от США. Президент заявил, что не имеет ничего против, если это будет человек из «старых элит», лишь бы он был «хорошим лидером» и не угрожал американцам.