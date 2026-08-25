Военно-транспортный самолет США вылетел из Москвы в сторону Латвии

Экипаж американского военно-транспортного самолета Boeing C-17A Globemaster III поднялся в небо над Москвой и направился в сторону границы с Латвией. Об этом со ссылкой на данные сервиса по отслеживанию полетов FlightRadar сообщил ТАСС.

По данным агентства, балтийская республика станет транзитной остановкой для борта, после чего он отправится на военную базу Эндрюс в Вашингтоне.

Из открытых данных следует, что американский военно-транспортный самолет приземлился в московском аэропорту Внуково во вторник, 25 августа, в 10:00.

Журналист телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс заявляла, что в Россию прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф для проведения встреч.

Ряд СМИ сообщил, что речь может идти об обмене заключенными, но пока никаких официальных подтверждений этой информации нет.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными о посадке военно-транспортного самолета США. Также он опроверг версию журналистов, что в Москву прибыли представители администрации американского лидера.