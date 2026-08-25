В Москве в аэропорту Внуково приземлился военно-транспортный самолет США Boeing C-17 Globemaster III. Это следует из данных онлайн-систем мониторинга авиатрафика.

Согласно этим данным, самолет вылетел с базы Эндрюс недалеко от Вашингтона, сделал остановку в Риге, а потом прибыл в Москву примерно в 10:00 по московскому времени.

По данным источника ТАСС в авиадиспетчерских службах ЕС, борт, прибывший в Латвию с базы Эндрюс, действительно потом вылетел в направлении российской границы. До этого, добавил собеседник журналистов, судно побывало в аэропорту Чарльстона.

Ранее американский лидер Дональд Трамп тайно заменил самолет при вылете с саммита НАТО из Анкары. Военный летчик России Владимир Попов в беседе с 360.ru отметил, что операция прошла безупречно.