Директор ЦРУ прибыл в Россию

Во вторник, 25 августа, в Россию прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Он проведет в Москве ряд встреч, сообщила в социальной сети X журналист телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс.

«Как сообщили источники, директор ЦРУ Джон Рэтклифф сегодня отправился в Россию на борту самолета C-17 для проведения встреч в Москве», — написала она.

Ранее днем в аэропорту Внуково приземлился американский военно-транспортный лайнер Boeing C-17 Globemaster III. Кто именно находился на борту, неизвестно, от российских источников информация о прибытии Рэтклиффа не поступала.

Журналист «Вестей» Павел Зарубин 23 августа сообщал, что у президента Владимира Путина на нынешней неделе запланированы международные контакты и множество рабочих встреч.

Также обсуждался визит представителей США — спецпосланников Белого дома Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Но когда именно он прилетят в Россию, неизвестно, отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.