Военкомы во Львове задержали шедших на работу врачей | 360°

Мир 30 апреля 2024, 19:44 Военкомы во Львове задержали шедших на работу врачей Двух шедших на работу медицинских работников задержали военкомы во Львове Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency / Global Look Press

Читать 360 в

Во Львове сотрудники военкомата задержали по дороге на работу двух врачей-радиотерапевтов. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

В результате инцидента деятельность Первого медицинского объединения, в котором они работают, остановилась, и больные раком дети не попали на сеанс радиотерапии.

Реклама

В местном военкомате заявили, что медработников «пригласили» посетить территориальный центр комплектования (ТЦК, военкомат — прим. ред.), где проверили их данные, а также вручили повестки по месту регистрации.

На Украине военкомы используют различные незаконные способы пополнения рядов ВСУ. В частности, работники ТЦК похищали мирных жителей,, а потом отправляли их в зону боевых действий. При этом «мобилизованные» не могли связаться с родственниками.