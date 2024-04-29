Украинца осудили за неявку в военкомат после пьянки | 360°

Мир 29 апреля 2024, 01:28 Украинца осудили за неявку в военкомат после пьянки «Страна.ua»: украинец не пришел в военкомат из-за похмелья и получил срок РИА «Новости»

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На Украине мужчина получил один год условно за неявку в военкомат «из-за похмелья». Об этом говорится в приговоре Красиловского районного суда Хмельницкой области, сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Накануне дня явки в ТЦК СП он напился, а на следующий день ему было плохо, поэтому он не явился по вызову», — говорится в решении суда.

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Во время заседания украинец заявил, что готов поехать в зону боевых действий. Судья решил дать ему год испытательного срока.

К тому же, смягчающими обстоятельствами при вынесении приговора назвали раскаяние и признание вины.

Ранее сообщали, что на Украине военкомы используют любые способы, чтобы пополнить ряды ВСУ.

Так, работники территориальных центров комплектования похищали мирных жителей,, а потом отправляли их в зону боевых действий у села Крынки в Херсонской области. Насильно мобилизованные даже не могли связаться с родственниками.