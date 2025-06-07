Водитель въехал в толпу в Баварии

Водитель легкового автомобиля Mercedes врезался в толпу в городе Пассау федеральной земли Бавария в Германии. Об этом сообщила газета Bild .

По предварительным данным, машина протаранила людей рядом с центральным железнодорожным вокзалом. Полицейские задержали водителя, посчитав, что он намеренно въехал в людей.

«Мы не можем исключить, что, что мужчина сознательно направил транспортное средство на группу людей», — заявил представитель полиции.

Тяжелые травмы получили три человека. В том числе женщина 38 лет и пятилетняя девочка. По данным издания, это жена и дочь водителя. Всех пострадавших забрали прибывшие на место медицинские бригады.

В конце апреля автомобиль протаранил толпу во время уличного фестиваля в Ванкувере, который устроили выходцы с Филиппин. Жертвами аварии стали более 10 человек, включая ребенка.

Полиция задержала водителя. Им оказался 30-летний местный житель. По итогам предварительного расследования правоохранители заявили, что не считают аварию терактом.