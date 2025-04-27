Число жертв наезда авто в Ванкувере превысило 10 человек

Полиция Канады: на фестивале в Ванкувере при наезде авто погибли 11 человек

На фестивале филиппинской культуры Лапу-Лапу в Ванкувере погибли 11 человек, еще 20 получили ранения. Полиция задержала водителя машины, протаранившей толпу, сообщила телекомпания Би-би-си .

В полицейском управлении Ванкувера уточнили, что наезд произошел на пересечении 43-й авеню и Фрейзер на юге города. Количество погибших возросло с девяти до 11 человек, еще 20 пострадали.

Временно исполняющий обязанности начальника полиции Ванкувера Стив Рай объявил, что 30-летний подозреваемый задержан. По его словам, в наезде участвовала только одна машина.

Очевидцы рассказали, что авто задавило случайных прохожих. Некоторые погибли, стоя в очереди к фургону с булочками бао.

«Этот парень убил нескольких моих клиентов. <…> Я вышел из своего фургона с едой и увидел тела, мужей, кричащих о своих женах или детях. Это было просто ужасно», — сказал торговец Йосеб Вардех.

Ранее полиция отказалась квалифицировать произошедшее как теракт. По версии властей, это «атака с таранами автомобилей».