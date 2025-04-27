Полиция Ванкувера отказалась считать наезд машины на толпу терактом
Полиция Ванкувера сообщила, что не считает наезд на толпу на фестивале терактом
Наезд автомобиля на толпу людей во время филиппинского культурного фестиваля в Ванкувере не рассматривается как теракт. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.
«На данный момент мы уверены, что происшествие не является терактом», — заявили в ведомстве.
Полиция добавила, что по горячим следам удалось задержать водителя автомобиля, им оказался 30-летний житель Ванкувера.
По данным полиции, машина въехала в толпу в районе Саут-Ванкувер на филиппинском фестивале в честь Дня Лапу-Лапу. По информации телеканала Global News, в результате погибли как минимум восемь человек, включая ребенка, еще шестеро пострадали.
Ранее автомобиль наехал на группу людей в Германии — сотрудников транспортной компании, бастовавших за улучшение условий труда и повышение зарплат. Тогда пострадали как минимум 15 человек.