Во внутренних войсках МВД Белоруссии прошла внезапная проверка боевой готовности

Внутренние войска Министерства внутренних дел Белоруссии успешно прошли внезапную проверку боевой готовности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По инициативе министра внутренних дел Ивана Кубракова была проведена внезапная проверка готовности соединений, воинских частей и спецназовских отрядов на южных рубежах к действиям в чрезвычайных ситуациях.

«Действия командиров и личного состава получили высокую оценку руководства ведомства», — отметили в МВД.

Ранее министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил, что западные страны готовятся к военным действиям. Он отметил, что сейчас обстановка напряженная и сложная. В ней заметны признаки радикализации. Это проявляется в действиях руководства соседних стран, которые не стремятся снизить военное напряжение.

В конце декабря Латвия стала наращивать масштаб военных приготовлений у границы с Россией.