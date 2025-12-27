Латвия наращивает масштаб военных приготовлений у границы с Россией. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил временный поверенный в Риге Дмитрий Касаткин.

«Как известно, Латвия, совместно с партнерами по НАТО, включая Литву, Эстонию, Польшу, вынашивает планы создания „единой интегрированной системы укреплений“ на границах с Россией и Белоруссией — так называемой Балтийской оборонительной линии», — отметил он.

По его словам, все это делается якобы в целях обороны из-за мнимой «российской угрозы». В рамках такого курса Латвия ускоренными темпами возводит «противомобильную» инфраструктуру с противотанковыми рвами, «зубами драконов» и другими сооружениями.

Также обсуждается минирование «восточных рубежей» НАТО, создание «стены дронов» и ликвидации железнодорожных магистралей в восточной части Латвии.

Ранее в посольстве заявили, что Латвия продолжает политику ограничения на въезд россиян в страну.