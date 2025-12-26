Западные страны готовятся к военным действиям. Это не пустые слова, заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин, сообщило РИА «Новости» .

Обстановка сейчас напряженная и сложная, с признаками радикализации. Это видно по действиям руководства соседних стран, которые не хотят снижать военное напряжение.

«Они везде говорят: „Мы готовимся к войне“… Мы думаем, что это не пустые слова, [что это] какой-то блеф от этих политиков звучит. Они действительно это делают», — сказал Хренин.

По словам министра, для Запада угрозой выступает Россия и Белоруссия. Глава военного ведомства обратил внимание на заявления поляков о намерении создать мощную армию.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украине якобы известны данные о расположении российской ракеты «Орешник» в Белоруссии и их передали западным союзникам. Президент Украины признал, что ракету «Орешник» невозможно нейтрализовать. Он отметил, что украинские союзники в Европе и США осведомлены о российской системе, которую не смогут перехватить беспилотники.