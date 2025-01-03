Во Франции задержали захватившего заложников в тюрьме заключенного
Минюст Франции: заключенного задержали после захвата 5 заложников в тюрьме
Заключенный, который удерживал пятерых заложников в тюрьме города Арль, сдался полицейским. Пострадавших нет, сообщил министр юстиции Франции Жеральд Дарманен в социальной сети X.
«Взявший людей в заложники в центральной тюрьме Арля был задержан», — написал он.
Министр поблагодарил сотрудников безопасности тюрьмы и участвовавший в операции спецназ RAID. Глава Минюста отметил, что во время операции по задержанию никто не пострадал.
Осужденный взял в заложники четырех медиков и одного надзирателя в тюремном госпитале после того, как ему отказали в получении передачи. Мужчина смог пронести на территорию медицинского блока самодельное оружие. Позже после переговоров заключенный выпустил психиатра.
Местные СМИ выяснили, что мужчину приговорили в 18-летнему сроку за серию сексуализированных преступлений. Во время нахождения в тюрьме он заинтересовался радикальным исламом.