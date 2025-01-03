Заключенный французской тюрьмы отпустил одного из пяти заложников

Работавшая в медицинском блоке тюрьмы в коммуне Арль женщина-психиатр стала первой освобожденной заложницей устроившего бунт заключенного. Об этом сообщило издание La Provence .

Остальные четверо заложников до сих пор находятся в помещении вместе с заключенным, который пронес на территорию больницы самодельный нож. В их числе три врача и сопровождавший осужденного в медицинский блок надзиратель.

По предварительным данным, заключенный устроил бунт с захватом заложников, после того как ему отказали в получении передачи. Мужчина отбывает 18-летний срок за серию сексуализированных преступлений. В тюрьме он увлекся радикальным исламом.

На место уже прибыли бойцы подразделения спецназа, работающие с подавлением бунтов заключенных в колониях. Приказ для штурма они пока не получили.