Заключенный французской тюрьмы отпустил одного из пяти заложников

Работавшая в медицинском блоке тюрьмы в коммуне Арль женщина-психиатр стала первой освобожденной заложницей устроившего бунт заключенного. Об этом сообщило издание La Provence.
Остальные четверо заложников до сих пор находятся в помещении вместе с заключенным, который пронес на территорию больницы самодельный нож. В их числе три врача и сопровождавший осужденного в медицинский блок надзиратель.
По предварительным данным, заключенный устроил бунт с захватом заложников, после того как ему отказали в получении передачи. Мужчина отбывает 18-летний срок за серию сексуализированных преступлений. В тюрьме он увлекся радикальным исламом.
На место уже прибыли бойцы подразделения спецназа, работающие с подавлением бунтов заключенных в колониях. Приказ для штурма они пока не получили.
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