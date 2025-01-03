Заключенный захватил пять заложников в больнице тюрьмы на юге Франции

La Provence: заключенный взял в заложники пять человек в тюрьме на юге Франции

Приговоренный к 18 годам лишения свободы осужденный взял в заложники пять человек в тюремном госпитале в коммуне Арль на юге Франции. По данным издания La Provence , заключенный пронес на территорию медицинского блока самодельное холодное оружие. Он забаррикадировался в помещении с четырьмя медиками и одним надзирателем.

Журналисты выяснили, что речь идет о неоднократно судимом за серию сексуальных преступлений 37-летнем мужчине, который ударился в радикальный ислам во время отбывания наказания.

Причиной захвата заложников, указали в материале, стали не джихадистские мотивы осужденного, а отказ в получении передачи.

Здание тюрьмы окружили полицейские отряды, которые ждут приезда спецназа, специализирующегося на подавлении бунтов заключенных.

Заключенные исправительной колонии №19 в Волгоградской области в конце августа 2024 года подняли бунт и взяли в заложники сотрудников пенитенциарного учреждения. Осужденные потребовали отпустить их на свободу, а также предоставить вертолет, деньги и открыть границы.

В ходе штурма всех участников бунта ликвидировали бойцы спецназа. Но до этого заключенные убили троих и ранили четверых заложников.