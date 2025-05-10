Во Франции высмеяли торжественно проехавшего по пустой улице Макрона

Празднование Дня Победы во Франции выглядело бутафорским на фоне масштабных мероприятий в России. Президент Эммануэль Макрон проехал по Елисейским полям, приветствуя несуществующих зрителей, написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X .

«Представьте себе демонстрацию силы на параде в Москве сегодня, в котором приняли участие 29 мировых лидеров и военные представители 13 стран. А рядом: Макрон в одиночестве шествует по Елисейским полям, вынужденный махать рукой своим воображаемым друзьям», — заявил он.

Филиппо показал видео с парижской улицы. На нем высунувшийся из автомобиля Макрон приветствовал рукой пустые тротуары и витрины магазинов, зрителей почти не было.

Окончание Второй мировой войны во Франции отметили довольно скромно, сообщил RFI. Макрон возложил венок к памятнику экс-президента Шарля де Голля, проехал круг почета вокруг Триумфальной арки, произнес речь, наградил участника Сопротивления.

Затем на Елисейский полях выступили артисты на военной технике в одежде 40-х годов, самолеты отряда Patrouille de France расчертили небо полосами цвета французского флага.

Пока Макрон ездил по Парижу, французские журналисты смотрели парад Победы в Москве. У одного из них произошла стычка с российским телеведущим Владимиром Соловьевым.