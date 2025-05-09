Раскрыта тема спора Соловьева с журналистом из Франции на Параде Победы

Телеведущий Владимир Соловьев призвал страны Европы отстаивать собственные интересы. Его перепалка с французским журналистом на Параде Победы попала в объектив Life.ru .

Соловьев остановился на зрительской трибуне и по-английски обратился к иностранным гостям. Он заявил, что Запад не заслужил любви россиян, а значит, должен бояться. Услышавший это французский журналист спросил ведущего, что он хотел бы сказать европейцам.

«Будьте свободны! Ребята, наконец-то будьте свободны! <…> Это значит — живите в вашем мире, в соответствии с собственным словом, в соответствии с собственной судьбой. Просыпайтесь, ребята, просыпайтесь!» — ответил шоумен.

Российский телеведущий известен скандальными заявлениями. Однажды на записи шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» он пригрозил судом декану Высшей школы телевидения МГУ, политологу Виталию Третьякову.