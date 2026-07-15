Во Франции водитель наехал на ногу полицейскому и погиб после выстрела

BFMTV: на юге Франции полицейский застрелил водителя после отказа остановиться

В коммуне Ле-Понте на юге Франции муниципальный полицейский смертельно ранил 29-летнего водителя, который отказался остановиться по требованию правоохранителя. Об этом сообщил BFMTV со ссылкой на прокуратуру Авиньона.

По предварительным данным, автомобилист наехал сотруднику на ногу и продолжил движение. После этого полицейский применил оружие. Мужчина получил смертельное ранение и скончался.

Погибшего ранее уже привлекали к ответственности за неоднократное неподчинение требованиям полиции. Недавно он вышел из тюрьмы.

Следователи начали две проверки. В рамках одной они планируют выяснить обстоятельства отказа водителя подчиниться правоохранителям и возможного насилия в отношении сотрудника. Вторая коснется действий самого полицейского и возможного убийства, совершенного представителем власти.

Во Франции после применения оружия сотрудниками полиции отдельно устанавливают, были ли выстрелы необходимыми и соразмерными угрозе. Полицейский должен подтвердить законность своих действий.

Ранее в городе Щучье Курганской области полицейские задержали водителя, который нарушил ПДД и проигнорировал требование остановиться. Сотруднику полиции пришлось выстрелить по его колесу.