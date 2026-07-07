В Курганской области полиция задержала пьяного водителя без прав после стрельбы по колесу

В городе Щучье Курганской области сотрудники полиции задержали водителя ВАЗ-2107, который нарушил правила дорожного движения и не остановился по требованию правоохранителей. Полицейскому пришлось открыть стрельбу по колесу автомобиля, чтобы остановить нарушителя, написало URA.RU .

По данным Госавтоинспекции региона, инспекторы потребовали от водителя остановиться, используя световое и громкоговорящее устройства. Однако мужчина увеличил скорость и попытался скрыться. Во время погони по улицам Щучьего и объездной дороге он грубо нарушал правила: игнорировал требования об остановке, проезжал на запрещающие сигналы светофора, выезжал на встречную полосу и создавал аварийные ситуации.

После того как водитель направился в сторону одного из поселков, полицейский произвел предупреждающий выстрел вверх. Нарушитель не остановился, и инспектор сделал несколько прицельных выстрелов по колесу автомобиля.