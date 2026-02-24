В надежде удержаться у власти президент Франции Эммануэль Макрон настоял на милитаризации Европы и отправке войск на Украину. Об этом сообщил лидер правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X .

Он обратил внимание на то, что французы как никогда громче стали заявлять о нежелании умирать за Украину. По мнению политика, Макрон специально настроил «коалицию желающих» на интервенцию, чтобы сохранить за собой пост президента.

«Мы прекрасно понимаем этот маневр: позволить ЕС иметь собственную армию и заморозить президентские выборы 2027 года», — объяснил Филиппо.

Рейтинг Макрона в 2024 году опустился до рекордно низкого значения в 24%. Стремясь решить проблему, президент предложил провести военную реформу и создать добровольческую армию. Однако ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров отнесся к этой идее скептически из-за экономических издержек и нецелесообразности.