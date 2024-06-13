Стал обузой. Рейтинг популярности Макрона рекордно упал

Les Echos: рейтинг доверия Макрону стал самым низким за последние 5 лет

Рейтинг популярности президента Франции Эммануэля Макрона достиг самого низкого уровня за последние пять лет. Об этом сообщила газета Les Echos .

Согласно данным опроса исследовательской компании Elabe, на которые сослалось издание, уровень доверия главе государства упал на пять пунктов — до 24%.

«Это самый низкий показатель с начала его второго пятилетнего президентского срока», — отметили социологи.

Кроме того, как утверждают специалисты Elabe, семь из 10 французов считают, что Макрон стал «обузой для своего лагеря».

Опрос провели после того, как возглавляемая Макроном социал-либеральная партия «Возрождение» продемонстрировала провальные результаты на выборах в Европейский парламент.

Ранее стало известно, что идея Макрона распустить нижнюю палату французского парламента вызвала негативную реакцию среди его однопартийцев.