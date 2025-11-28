Эксперт РАН Федоров заявил, что Макрон пытается спасти свой низкий рейтинг с помощью военной реформы

Почти три четверти жителей Франции поддержали инициативу президента Эмманюэля Макрона о формировании добровольческой армии. Однако в военном плане она вряд ли сможет на что-то повлиять, заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» .

По данным эксперта, такая армия позволит привлекать молодых людей 18-19 лет на срок около десяти месяцев с оплатой проживания и питания, а также небольшой зарплатой порядка 900-950 евро. Макрон планирует увеличить число волонтеров сначала до двух-трех тысяч в 2026 году, а впоследствии до 50 тысяч к 2035-му.

Однако, как подчеркнул Федоров, общая стоимость программы составит около двух миллиардов евро, что в условиях финансового кризиса вызывает сомнения относительно целесообразности затеи.

Несмотря на это, французский лидер рассчитывает укрепить национальную солидарность, мотивируя население чувством общей опасности перед угрозой со стороны России. Даже несмотря на отсутствие реальных оснований для такого беспокойства, большинство французов воспринимают Россию как угрозу национальной безопасности. Этот фактор играет ключевую роль в принятии подобного решения Макроном, стремящимся поднять собственный политический рейтинг, заключил специалист.