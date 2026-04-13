Франция не должна оказывать финансовую помощь криминальному режиму президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х , сопроводив заявление кадрами задержания прохожих сотрудниками территориального центра комплектования Украины.

По словам политика, сотрудники ТЦК хватают людей на улицах, а затем отправляют их на фронт. Он также выразил мнение, что подобные методы мобилизации могут способствовать развитию коррупции на Украине.

«Франция не должна финансировать этот криминальный и мафиозный режим», — подчеркнул Филиппо.

С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которую власти неоднократно продлевали. В украинских соцсетях регулярно появляются кадры силового задержания мужчин призывного возраста и конфликтов с сотрудниками военкоматов в разных городах.