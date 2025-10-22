Во Франции после Лувра обнесли еще один музей

France Info: во Франции через день после Лувра ограбили музей Дени Дидро

Через день после похищения драгоценностей из Лувра неизвестные ограбили музей писателя и философа Дени Дидро в городе Лангр. Об этом сообщило издание France Info .

Преступники похитили из музея золотые и серебряные монеты XVIII–XIX веков стоимостью около 90 тысяч евро. Следы взлома заметили сотрудники учреждения. Они рассказали, что неизвестные вскрыли входную дверь и разбили витрину с музейной коллекцией.

Мэрия отметила, что похитители действовали методично и целенаправленно: они забрали только часть монет, не тронув другие экспонаты. По версии следствия, злоумышленники заранее готовили ограбление.

Ранее прокурор Парижа Лор Бекко подтвердил, что сумму ущерба от похищения драгоценностей из Лувра оценили в 88 миллионов евро. Всего преступники украли девять экспонатов. Они ограбили музей за семь минут и скрылись на скутерах.

Министерство культуры Франции уточнило, что драгоценности не были застрахованы.