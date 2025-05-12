Liberation: во время визита в Киев Макрон прятал в карман салфетку, а не пакетик

Французы из-за разлетевшегося по Сети видео заподозрили президента Эммануэля Макрона в употреблении наркотиков во время поездки в Киев. Газета Liberation сообщила, что за белый пакетик они приняли носовой платок.

Журналисты сняли Макрона, премьер-министров Германии Фридриха Мерца и Великобритании Кира Стармера в поезде до Киева. На кадрах французский президент быстро убрал со стола некий предмет, похожий на белый пакетик. Он лежал рядом с его стаканом. Возле британского премьера интернет-пользователи разглядели подозрительную соломинку.

После того, как информационные агентства AFP и AP опубликовали фотографии в высоком разрешении, стало ясно, что Макрон спрятал в карман носовой платок. Он лежал на столе до того, как Стармер и операторы вошли в купе. За соломинку приняли зубочистку или палочку для размешивания, которой пользовался Мерц.

Макрон засветился также на видео эмоционального прощания с президентом Украины Владимиром Зеленским на одной из киевских улиц. Политики крепко обнялись, поцеловались и приложили руки к сердцу.

Российские политики не раз обвиняли украинских в употреблении наркотиков. Ura.ru сообщил, что после случая в поезде представитель МИД России Мария Захарова высмеяла невнимательность Макрона, Мерца и Стармера.