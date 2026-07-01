Во Франции официально назначили даты президентских выборов
Во Франции выборы президента назначили на 18 апреля и 2 мая 2027 года
Во Франции официально утвердили даты следующих президентских выборов. Об этом заявила официальный представитель кабмина Мод Брежон, слова которой привел телеканал BFM.
Первый тур состоится 18 апреля 2027 года, второй — 2 мая при необходимости. Даты определили утром 1 июля после консультаций со всеми политическими партиями.
Второй тур пройдет через день после первомайских демонстраций, в разгар избирательного резервного периода, когда СМИ и политики обязаны соблюдать республиканское молчание. Оппозиция раскритиковала этот выбор. Глава Республиканской партии Бруно Ретайо заявил, что в датах может быть «заложена стратегия хаоса», организованная Эммануэлем Макроном.
Брежон ответила, что даты определили с учетом всех ограничений и после консультаций с политическими силами.
«Я понимаю, что идеального соответствия никогда не будет, но предвыборная кампания продлится несколько месяцев, и кандидаты смогут представить свои программы», — заявила она.
Ранее новой темой политической борьбы во Франции назвали кондиционеры.