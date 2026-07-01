Во Франции официально назначили даты президентских выборов

Во Франции выборы президента назначили на 18 апреля и 2 мая 2027 года

Во Франции официально утвердили даты следующих президентских выборов. Об этом заявила официальный представитель кабмина Мод Брежон, слова которой привел телеканал BFM .

Первый тур состоится 18 апреля 2027 года, второй — 2 мая при необходимости. Даты определили утром 1 июля после консультаций со всеми политическими партиями.

Второй тур пройдет через день после первомайских демонстраций, в разгар избирательного резервного периода, когда СМИ и политики обязаны соблюдать республиканское молчание. Оппозиция раскритиковала этот выбор. Глава Республиканской партии Бруно Ретайо заявил, что в датах может быть «заложена стратегия хаоса», организованная Эммануэлем Макроном.

Брежон ответила, что даты определили с учетом всех ограничений и после консультаций с политическими силами.

«Я понимаю, что идеального соответствия никогда не будет, но предвыборная кампания продлится несколько месяцев, и кандидаты смогут представить свои программы», — заявила она.

Ранее новой темой политической борьбы во Франции назвали кондиционеры.