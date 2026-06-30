Во Франции назвали кондиционеры новым политическим оружием
Bloomberg: кондиционеры стали темой борьбы за избирателей во Франции
На фоне рекордной жары во Франции новой темой политической борьбы назвали кондиционеры. Крайне правые попытались привлечь избирателей идеей массовой закупки устройств, сообщило агентство Bloomberg.
Депутат от партии «Национальное объединение» Жан-Филипп Танги подготовил предложение выделить 20 миллиардов евро к 2030 году на покупку 40 миллионов кондиционеров.
По данным агентства, политики воспользовались недовольством французов подготовкой страны к жаре. Глава государственных больниц Парижа Николя Ревель заявил, что в этом году ожидает роста смертности из-за высоких температур — во Франции уже фиксируют до +44,3 градуса. В 2025 году менее жаркая погода унесла жизни 5,7 тысячи человек.
«Большинство французов считают, что кондиционирование воздуха — лишь краткосрочное решение проблемы изменения климата, за исключением избирателей Национального объединения, половина из которых считает, что главным приоритетом является крупномасштабный кондиционер. Похоже, что эта проблема перейдет и на выборы», — подвели итог обозреватели.