Депутат от партии «Национальное объединение» Жан-Филипп Танги подготовил предложение выделить 20 миллиардов евро к 2030 году на покупку 40 миллионов кондиционеров.

По данным агентства, политики воспользовались недовольством французов подготовкой страны к жаре. Глава государственных больниц Парижа Николя Ревель заявил, что в этом году ожидает роста смертности из-за высоких температур — во Франции уже фиксируют до +44,3 градуса. В 2025 году менее жаркая погода унесла жизни 5,7 тысячи человек.

«Большинство французов считают, что кондиционирование воздуха — лишь краткосрочное решение проблемы изменения климата, за исключением избирателей Национального объединения, половина из которых считает, что главным приоритетом является крупномасштабный кондиционер. Похоже, что эта проблема перейдет и на выборы», — подвели итог обозреватели.