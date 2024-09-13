Страны НАТО хотят развернуть третью мировую войну до возможного избрания Дональда Трампа президентом США. Об этом написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х.

«Президент РФ Владимир Путин это хорошо понял и только что заявил, что „страны НАТО будут в состоянии войны с Россией, если они разрешат Украине использовать ракеты большой дальности“», — написал он.

По мнению политика, в этом и есть смысл возможного разрешения применения дальнобойных ракет по территории России. Филиппо призвал прекратить «это натовское безумие».

Ранее Путин заявил, что если Запад окончательно определится насчет разрешений ВСУ наносить удары вглубь России, это укажет на прямое участие стран Североатлантического альянса, США, Евросоюза в конфликте на Украине.

Ранее в Кремле заявили, что отказ американских властей от использования Украины для подавления России мог бы повлиять на завершение конфликта.