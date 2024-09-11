Отказ властей США от использования Украины для подавления России во многом мог бы поставить точку в конфликте. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости» .

«Точку почти во многом может поставить отказ Соединенных Штатов от своей политики использования Украины как расходного материала в попытке подавлять все, что связано с Российской Федерацией», — сказал он.

Песков еще раз подчеркнул, что решение конфликта во многом зависит от отказа американцев от подобной политики. Однако звонок президента Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину не смог бы поставить в нем точку, добавил официальный представитель Кремля.

Американский офицер в отставке Дэниел Дэвис заявил, что победа России в конфликте на Украине негативно скажется на репутации Запада. После этого, по его мнению, все больше стран захотят стать частью БРИКС.