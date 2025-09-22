Внук де Голля Пьер: Зеленский осуждает всех, кто хочет мира

Президент Украины Владимир Зеленский осуждает всех, кто пытается добиться мира. Такое заявление сделал внук основателя Пятой республики Шарля де Голля Пьер в соцсети Х, комментируя введенные против него санкции.

«Я хотел бы получить экземпляр этого указа, чтобы разместить его в моей кунсткамере», — заявил де Голль.

Ранее на сайте Зеленского появился документ, по которому Украина ввела санкции против Пьера де Голля. В список рестрикций также попали глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, другие политики и общественники.

Украина ввела санкции против Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова. Ректор вуза Чингиз Якубов сравнил действия украинских властей с лаем злой беззубой собаки.