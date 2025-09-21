Ректор Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова Чингиз Якубов назвал включение в санкционный список Украины «пустой тратой бумаги» и сравнил эти меры с «лаем злой беззубой собаки». Об этом сообщило РИА «Новости».

Якубов отметил, что университет с момента вхождения Крыма в состав России сделал большой прогресс и его позиция с первых дней «Крымской весны» остается неизменной — университет поддерживает Россию и президента. По его словам, санкции Украины, по сути, являются способом пиара на фоне сложной ситуации на фронте и международного разочарования.

Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского появился указ о введении санкций против 96 человек, включая главу Гагаузии Евгению Гуцул, внука первого президента Франции Пьера де Голля и главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину.