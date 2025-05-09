Украинский лидер Владимир Зеленский сразу после окончания парада Победы на Красной площади в Москве объявил о внеплановом проведении саммита лидеров стран «коалиции желающих» в Киеве 10 мая. Внезапность и закономерность такого шага объяснил на своей странице в социальной сети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Он подчеркнул, что Зеленского напугала военная мощь, показанная на главной площади российской столицы. Поэтому в срочном порядке он вызвал к себе лидеров европейских стран.

«Хочет ускорить отправку наших солдат на Украину и начать полномасштабную войну?! Макрон был бы достаточно безумен, чтобы пойти в этом направлении и пожертвовать кровью сынов Франции! Мы должны остановить все это безумие!» — написал Филиппо.

Участие в параде Победы на Красной площади приняли более 11,5 тысячи человек. В колоннах прошли российские военные, в том числе участники специальной военной операции, сотрудники силовых структур, а также подразделения армий дружественных государств.

Кроме того, по брусчатке главной площади страны проехала боевая техника, включая новые боевые машины БРЭМ-1 и 152-миллиметровые самоходные артиллерийские системы «Гиацинт-К» и «Мальва».

Как сообщил телеканал «Звезда», в механизированную колонну вошли ракетные комплексы «Ярс» и «Искандер».