«Внезапная болезнь». В Китае стали умирать ведущие исследователи в сфере ИИ

В июне 2022 года из жизни ушел Сунь Цзянь, ведущий ученый компании Megvii Technologies и признанный эксперт в области машинного зрения, сообщила газета South China Morning Post. Исследователь пользовался мировой популярностью, его включили в список лучших молодых ученых по версии MIT Technology Review. Причиной его смерти назвали «внезапную болезнь».

Еще через год СМИ сообщили о гибели видного специалиста в области военного применения ИИ, доцента пекинского Национального университета оборонных технологий 38-летнего Фэн Янхэ. В том же году от неназванного заболевания умер основатель SenseTime и профессор Китайского университета в Гонконге Тан Сяоу.

Спустя еще один год не стало сооснователя, главного директора по инновациям компании Yidu Tech Хэ Чжи. В 2025-м появились новости о смерти Цюань Юйхуэя — эксперта в области машинного зрения и доцента Школы компьютерных наук при Южно-Китайском технологическом университете. Причины гибели всех этих людей не раскрывались.

Сфера ИИ продолжает развиваться, что вызывает опасение у многих, в том числе — у экспертов. Член Совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко считает, что создание сверхразума не приведет ни к чему хорошему, а занимаются этим лишенные морали ученые.