В Австралии создали работающий на клетках мозга компьютер. Как поведет себя сверхразум?

В Австралии представили новый биологический компьютер CL1, работающий на клетках мозга человека. Создание сверхразума — это очень большой соблазн. Встает большой вопрос: как поведет себя гомункулус? Об этом в беседе с 360.ru порассуждал член Совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко.

Биологический компьютер, работу которого обеспечивают выращенные в лаборатории нейроны человеческого мозга, представила австралийская компания Cortical Labs. Клетки способны взаимодействовать и обучаться, при этом такой компьютер более динамичен и устойчив, чем любой существующий сегодня искусственный интеллект, сообщила корпорация ABC.

Проект вызывает множество вопросов, заявил Рыбальченко.

«Попытка вырастить гомункулусов свойственна отчаянным ученым, которые лишены морали. Да, это очень большой соблазн, и соблазн этот связан с тем, что мы можем получить суперчеловека. Уж сколько десятилетий пытаются ученые это сделать. Сейчас мы приблизились к этому очень плотно, но что самое главное: противоречие между сверхразумом и отсутствием души. Скажу даже больше: отсутствием одухотворенности», — отметил он.

Он привел пример, когда на войне во время боя БПЛА одним из них будет управлять опытный оператор, а другим — искусственный интеллект, который знает всю мировую историю сражений.