В Австралии создали работающий на клетках мозга компьютер. Как поведет себя сверхразум?
Эколог Рыбальченко: создать сверхразум пытаются лишенные морали ученые
В Австралии представили новый биологический компьютер CL1, работающий на клетках мозга человека. Создание сверхразума — это очень большой соблазн. Встает большой вопрос: как поведет себя гомункулус? Об этом в беседе с 360.ru порассуждал член Совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко.
Биологический компьютер, работу которого обеспечивают выращенные в лаборатории нейроны человеческого мозга, представила австралийская компания Cortical Labs. Клетки способны взаимодействовать и обучаться, при этом такой компьютер более динамичен и устойчив, чем любой существующий сегодня искусственный интеллект, сообщила корпорация ABC.
Проект вызывает множество вопросов, заявил Рыбальченко.
«Попытка вырастить гомункулусов свойственна отчаянным ученым, которые лишены морали. Да, это очень большой соблазн, и соблазн этот связан с тем, что мы можем получить суперчеловека. Уж сколько десятилетий пытаются ученые это сделать. Сейчас мы приблизились к этому очень плотно, но что самое главное: противоречие между сверхразумом и отсутствием души. Скажу даже больше: отсутствием одухотворенности», — отметил он.
Он привел пример, когда на войне во время боя БПЛА одним из них будет управлять опытный оператор, а другим — искусственный интеллект, который знает всю мировую историю сражений.
Кто победит? И это, конечно, очень серьезный вопрос: как будет себя вести такой сверхразум, лишенный человечности, лишенный души, но по степени информированности гораздо превосходящей человека?
Илья Рыбальченко
эколог
Второй вопрос — более серьезный.
«Представьте себе, что вы покупаете компьютер и знаете, что внутри человеческие клетки, которые обучались электрошоком. Каково купить такой компьютер? И следующий вопрос: каково такой компьютер выключить? Представьте себе, что там внутри то, что может испытывать боль, внутри кусочек человеческого мозга, и если вы его выключите, он умрет, а он уже имеет разум, он уже соображает. Каково повернуть ручку включения?» — заключил Рыбальченко.