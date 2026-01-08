ВМС США продолжили караулить танкеры с нефтью у побережья Венесуэлы

ВМС США продолжают караулить нефтяные танкеры у берегов Венесуэлы. Об этом сообщил телеграм-канал «Военная хроника» .

К побережью страны отправили беспилотник Northrop Grumman MQ-4C Triton с позывным BLKCAT6.

«Машина в эти минуты работает недалеко от Каракаса», — добавили авторы материала.

Ранее преследование и захват танкера Marinera США показали на видео. Погоня за танкером напоминала захватывающий голливудский боевик. Она началась у берегов Южной Америки в декабре 2025 года. Накануне американские военные захватили танкер.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев предположил, что захват танкера — это часть подготовки Запада к большой войне. По его мнению, противник «перекрывает России кислород на море и готовит плацдарм на суше». Он призвал ударить «Орешником» по Европе в ответ на захват танкера.