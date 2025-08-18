Дети гибнут в Донбассе по вине президента Украины Владимира Зеленского. Именно к нему следует обращаться с просьбой остановить конфликт, заявила Фаина Савенкова из Луганска в письме первой леди США Мелании Трамп. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Я — одна из тех детей войны, о которых вы пишете в своем письме президенту России Владимиру Путину. <…> Для того, чтобы остановить войну и спасти детей на Донбассе и на Украине, в первую очередь нужно обращаться к Владимиру Зеленскому», — написала она.

Савенкова заявила, что сама 11 лет провела под украинскими обстрелами. Она обвинила Европу и бывшего президента США Джо Байдена в развязывании конфликта и рассказала о мемориалах в честь погибших от действий киевского режима детей.

Президент США Дональд Трамп передал Путину письмо жены на переговорах на Аляске. Она просила остановить конфликт, чтобы обезопасить детей.