Вместо Путина. На письмо Мелании Трамп ответила жительница ЛНР

Жительница ЛНР в письме Мелании Трамп обвинила Зеленского в гибели детей

CNP/ADM/Capital Pictures/www.capitalpictures.com
Фото: CNP/ADM/Capital Pictures/www.capitalpictures.com/www.globallookpress.com

Дети гибнут в Донбассе по вине президента Украины Владимира Зеленского. Именно к нему следует обращаться с просьбой остановить конфликт, заявила Фаина Савенкова из Луганска в письме первой леди США Мелании Трамп. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я — одна из тех детей войны, о которых вы пишете в своем письме президенту России Владимиру Путину. <…> Для того, чтобы остановить войну и спасти детей на Донбассе и на Украине, в первую очередь нужно обращаться к Владимиру Зеленскому», — написала она.

Савенкова заявила, что сама 11 лет провела под украинскими обстрелами. Она обвинила Европу и бывшего президента США Джо Байдена в развязывании конфликта и рассказала о мемориалах в честь погибших от действий киевского режима детей.

Президент США Дональд Трамп передал Путину письмо жены на переговорах на Аляске. Она просила остановить конфликт, чтобы обезопасить детей.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте