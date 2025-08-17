«Запоздала и ошиблась адресом». На письмо жены Трампа Путину ответил военкор
Коц в ответ на письмо Мелании Трамп к Путину сказал, что она ошиблась адресом
Жена президента США Мелания Трамп, передав письмо российскому лидеру Владимиру Путину, ошиблась адресом. Ответ первой леди дал военный корреспондент Александр Коц.
«Мелания Трамп запоздала и ошиблась адресом», — подчеркнул он.
Военкор вспомнил, как в 2014 году общался в Донецке с сербским добровольцем Деяном Беричем насчет того, как он осознает правильность выбора стороны. И получил очень точный ответ.
«Если ты на той стороне, где гибнут дети, ты на правильной стороне», — процитировал Коц своего собеседника.
В обращении к жене Трампа он подчеркнул, что беседа состоялась в то время, когда «Аллея Ангелов» в Донбассе росла и ширилась. На Западе этого не замечали, поскольку слишком увлеклись проектом «антиРоссия».
Коц напомнил Мелании и об угрозах бывшего украинского президента Петра Порошенко, который обещал, что донбасские дети будут сидеть в подвалах.
Вам, госпожа первая леди, следовало еще тогда написать о том, что «каждый ребенок мечтает о любви, возможностях и безопасности вдали от опасности». И что «каждое новое поколение начинает свою жизнь с чистотой — невинностью, которая стоит выше географии, власти и идеологии».
Александр Коц
Военкор подчеркнул, что к большой войне Украину на протяжении восьми лет готовили как власти, так и идеологи.
«Сегодня этот надрыв кажется сильно запоздалым. Потому что именно тогда, 11 лет назад, на Майдане США запустили этот страшный маховик. А европейцы дружно поддержали. Что и привело к тому, что дети гибнут по обе линии фронта», — обратил внимание он.
Несмотря на сложившуюся обстановку, добавил Коц, на Западе с маниакальным упорством обещают продолжать поставки вооружений, из-за чего все также будут гибнуть дети.
«Поэтому я очень надеюсь, что копию своего письма с соответствующими адресатами вы разослали всем европейским лидерам. От них жизни детей зависят не в меньшей, а то и в больше степени, нежели от России», — заключил военный корреспондент.