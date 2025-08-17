Коц в ответ на письмо Мелании Трамп к Путину сказал, что она ошиблась адресом

«Мелания Трамп запоздала и ошиблась адресом», — подчеркнул он.

Военкор вспомнил, как в 2014 году общался в Донецке с сербским добровольцем Деяном Беричем насчет того, как он осознает правильность выбора стороны. И получил очень точный ответ.

«Если ты на той стороне, где гибнут дети, ты на правильной стороне», — процитировал Коц своего собеседника.

В обращении к жене Трампа он подчеркнул, что беседа состоялась в то время, когда «Аллея Ангелов» в Донбассе росла и ширилась. На Западе этого не замечали, поскольку слишком увлеклись проектом «антиРоссия».

Коц напомнил Мелании и об угрозах бывшего украинского президента Петра Порошенко, который обещал, что донбасские дети будут сидеть в подвалах.