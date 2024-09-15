НАТО не настроен на диалог с Россией, а публичные заявления об обратном нацелены на успокоение общественности. Североатлантический альянс видит в стране лишь врага, а не партнера, заявил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков в своем Telegram-канале .

Сенатор прокомментировал заявление Столтенберга о необходимости возобновить диалог с Россией ради завершения конфликта на Украине. Пушков назвал его слова бессодержательной, ритуальной и ни к чему не обязывающей риторикой для успокоения общественности на фоне возможного снятия ограничений для Украины на удары западным дальнобойным оружием.

«Такие заявления мы слышали десятки раз, но вместо диалога всякий раз была эскалация и поставка новых видов вооружений. Так будет и на этот раз. Диалога с НАТО не будет. В НАТО нас считают врагом, а не партнером по диалогу», — сказал он.

Ранее Пушков предупредил, что страны Запада в ближайшие дни разрешат украинской армии атаковать Россию. По его мнению, широкое освещение этой темы в прессе призвано подготовить общественное мнение к этому решению.