«Вмешательство в Левински». Захарова высмеяла слова главы ЦИК Молдавии

Захарова сравнила вмешательство ЕС в выборы Молдавии с делом Клинтона и Левински

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала слова главы ЦИК Молдавии Анжелики Караман о возможности стран ЕС вмешиваться в молдавские выборы. Дипломат в Telegram-канале сравнила их со скандалом экс-президента США Билла Клинтона и стажером Белого дома Моники Левински.

«Напомнило позицию Билла Клинтона перед большим жюри, когда он доказывал, что его вмешательство в Монику Левински нельзя считать внешним вмешательством», — написала она.

Караман утверждала, что раз Молдавия уже в шаге от того, чтобы стать членом Евросоюза, то значит вмешательство Франции в избирательный процесс страны уже не считается внешним вмешательством.

Парламентские выборы в стране назначили на 28 сентября. Согласно опросам общественного мнения, правящая Партия действия и солидарности не сможет сохранить большинство в парламенте.

Ранее президент страны Майя Санду собрала заседание членов Высшего совета безопасности, чтобы обсудить, как бороться с информационными манипуляциями и иностранным вмешательством в предстоящие парламентские выборы.